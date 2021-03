Primeiro dia do SSA 1 registra 8% de candidatos ausentes

A Universidade de Pernambuco (UPE) divulgou a taxa de abstenção do primeiro dia de provas do Sistema Seriado de Avaliação – 1a fase (SSA1): dos 28.955 inscritos, 8,01% faltaram à prova: um total de 2.318 candidatos de todo o Estado. As provas estão ocorrendo neste domingo (1) até as 12h15.

Até o presente momento não foi registrada nenhuma eliminação por porte de celular ou equipamentos eletrônicos, segundo a instituição. O SSA 2, para alunos do 2° ano do Ensino Médio, aplica prova à tarde, das 14h15 às 18h15.

No Recife, dos 13.116 inscritos no SSA 1, houve 682 faltosos (5,2% do total). Garanhuns (no Agreste) e Salgueiro (no Sertão do Estado) tiveram as maiores taxas de abstenção; na primeira, dos 2.262 inscritos, 259 faltaram à prova, 11,45% do total. Entre os 1.277 inscritos para prestara o exame em Salgueiro, houve 181 faltosos (14,17% do total).

O desempenho individual dos estudantes nas duas fases será divulgado até o dia 15 de março de 2019, apenas no sistema de inscrição.