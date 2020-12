UPE: SSA 2 tem 6,6% de abstenções

A Universidade de Pernambuco (UPE) divulgou que dos 19.704 inscritos para realização das provas do Sistema Seriado de Avaliação – 2ª fase (SSA2), 1.311 faltaram a prova, o que corresponde a 6,65% dos candidatos.

No Recife, a taxa foi de 3,34% (dos 9.412 candidatos, 314 faltaram à prova). Palmares, na Zona da Mata Sul, ficou com o maior percentual de abstenções: 13,48% dos candidatos não comparecerem (165 faltosos para 1.891 inscritos).

Houve uma eliminação por porte de celular no EREM Ginásio Pernambucano, no Recife. O SSA 1 registrou, em seu primeiro dia de aplicação, 8% de candidatos ausentes.

As provas do SSA continuam amanhã. Para os estudantes do 1° ano do Ensino Médio, das 8h15 às 12h15; para os candidatos que cursam o 2° ano, inscritos no SSA2, das 14h15 às 18h15, com fechamento dos portões às 14h.

As provas terão 46 questões das disciplinas de Biologia, Química, História, Geografia e Sociologia. Os estudantes terão quatro horas para fazer responder as provas e poderão sair das salas após três horas de início dos testes.