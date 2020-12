Às 7h, portões abrem para o segundo dia de provas do SSA 1

Às 7h da manhã desta segunda (2), serão abertos os portões dos locais de prova para o segundo dia Sistema Seriado de Avaliação – 1ª fase (SSA) da Universidade de Pernambuco (UPE). As provas começaram no domingo (1) e tiveram 8% de candidatos faltosos. A aplicação inicia às 8h15h, impreterivelmente, e encerra às 12h15 em todo o Estado.

Para os candidatos do SSA 2, voltado para os estudantes que cursam o 2° ano do Ensino Médio, os portões fecham às 14h e as provas serão aplicadas das 14h15 às 18h15.

As provas terão 46 questões das disciplinas de Biologia, Química, História, Geografia e Sociologia. Os estudantes terão quatro horas para fazer responder as provas e poderão sair das salas após três horas de início dos testes.

A UPE lembra que é preciso levar documento oficial com foto e caneta de tinta preta ou azul. Não é permitido acessar os locais de prova portando celulares ou outros aparelhos eletrônicos.