SSA 2: UPE divulga caderno de questões e gabarito preliminar do segundo dia de provas

Estão disponíveis o caderno de provas e o gabarito preliminar da segunda fase do Sistema Seriado de Avaliação (SSA 2) da Universidade de Pernambuco (UPE). As provas realizadas neste segundo dia do SSA 2 foram de Biologia, Química, História, Geografia e Sociologia.

Acesse aqui:

GABARITO-PRELIMINAR-SSA2-2-DIA (1)

PROVA-SSA2-FASE-2-DIA_compressed_compressed

A UPE informou que nas provas do SSA 2 desta segunda (2) não houve eliminações por posse de celular ou outras intercorrências.

O desempenho individual dos estudantes será divulgado até o dia 15 de março de 2020, apenas no sistema de inscrição.