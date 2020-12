Inscrições do Sisu começam em 21 de janeiro de 2020

Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação (MEC) divulgou, no Diário Oficial da União, que o período de inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu): de 21 a 24 de janeiro de 2020. O listão está previsto para o dia 28 de janeiro.

Em Pernambuco, as universidades Federal (UFPE), Federal Rural (UFRPE), do Vale do São Francisco (Univasf) e a Universidade de Pernambuco (UPE) participam do Sisu, assim como o Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) e do Sertão (IF Sertão).

A mesma notificação do MEC diz que as matrículas devem acontecer do dia 29 de janeiro ao dia 4 de fevereiro, nas respectivas universidades. A fila de espera para estudantes interessados nas vagas remanescentes deve seguir também de 29 de janeiro a 4 de fevereiro de 2020.