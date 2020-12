Novo Ensino Médio Sesi/Senai tem inscrições prorrogadas até 10 de dezembro

Interessados em participar do processo seletivo para o Novo Ensino Médio do Sesi Pernambuco poderão fazer inscrições até 10 de dezembro, após prorrogação do prazo. Ao todo, são 80 vagas gratuitas para estudantes que queiram realizar o Ensino Médio e um curso técnico em Eletrotécnica, de graça e ao mesmo tempo, na escola SESI/SENAI Ipojuca.

Interessados devem realizar a inscrição presencialmente na própria unidade de ensino, localizada na Rodovia 42, Km 1, em Jagatá. A inciativa possibilitará aos jovens iniciar mais cedo a vida profissional.

Requisitos

Para concorrer à vaga, o estudante deve ser de baixa renda, dependente de trabalhador da indústria de Pernambuco e ter nascido a partir do ano de 2004. Os candidatos serão avaliados em uma única etapa, no dia 19 de dezembro de 2019, das 14h às 17h, por meio de provas de Língua Portuguesa e Matemática, com 20 questões de múltipla escolha cada.

A relação dos aprovados será divulgada no dia 6 de dezembro, no quadro de avisos do SENAI Ipojuca. O edital completo está disponível nos sites do SESI-PE e do SENAI-PE.

Ensino integrado

Com o objetivo de oferecer educação de excelência e preparar para o mundo do trabalho, o Novo Ensino Médio terá currículo integrado por áreas de conhecimento ao invés de disciplinas específicas e incluirá formação técnica que possibilitará aos jovens iniciarem mais cedo a vida profissional. Todos terão acesso à educação tecnológica básica e à compreensão do significado da ciência, das letras e das artes, bem como aprenderão sobre o processo histórico de transformação da sociedade e da cultura.

Foto: Divulgação

A nova metodologia será composta pelas áreas de conhecimento Linguagens e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e o itinerário de formação técnica e profissional em Eletrotécnica, conforme determinação da organização curricular da Base Nacional Comum Curricular.

O curso em Eletrotécnica terá sete módulos e após a conclusão de todas as etapas, o jovem terá direito ao diploma de técnico de nível médio em Eletrotécnica, que visa preparar profissionais para atuar em diferentes tipos de indústrias.

De acordo com a superintendente do SESI-PE, Cláudia Cartaxo, a iniciativa contribuirá na formação de cidadãos com capacidade de pensar de forma crítica e qualificará profissionais para atuar no setor produtivo. “O mercado de trabalho tem exigido cada vez mais profissionais capacitados, competentes e plurais. Nosso foco é instruir os alunos para a indústria do futuro, assim como estimulá-los a trabalhar com a interdisciplinaridade”, comentou.