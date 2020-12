SSA: 88 questões das 1ª e 2ª fases recebem contestações

As provas da primeira e da segunda fases do Sistema Seriado de Avaliação (SSA 1 e SSA 2) da Universidade de Pernambuco (UPE) receberam 88 contestações de candidatos. Segundo a UPE, o resultado deve sair na próxima semana, a partir da quarta-feira (11). As provas foram aplicadas nos dias 1° e 2 de dezembro.

No SSA 1, 52 das 90 questões receberam recursos. Já no SSA 2, 36 dos 90 quesitos foram contestados. A previsão é que as notas dos candidatos sejam divulgadas na segunda quinzena de março de 2020.

Confira a lista de recursos:

