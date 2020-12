Técnico em Segurança do trabalho tem a maior concorrência do Vestibular 2020.1 do IFPE: 33,65

O Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) divulgou a concorrência do Vestibular 2020.1. O curso mais procurado na modalidade Integrado ao Ensino Médio é o Técnico em Segurança do Trabalho (manhã) do Campus Recife, que registrou concorrência de 33,65 candidatos por vaga. Em seguida, Química (manhã) com 32,65 e Edificações (manhã) com 25,30, também ofertados no Campus Recife.

A prova está marcada para o próximo domingo (15) e é imprescindível a apresentação do cartão de inscrição impresso, juntamente com um documento oficial de identificação com foto.

Na modalidade Subsequente, que exige o Ensino Médio completo, o curso de maior concorrência foi Técnico em Enfermagem (tarde) do Campus Belo Jardim com 11,57 candidatos por vaga. A segunda posição ficou com o Técnico em Eletrotécnica (noite), do Campus Recife, registrando uma concorrência de 10,45 por vaga. O terceiro mais concorrido foi Mecânica (noite) também do Campus Recife, com um total de 9,18 candidatos disputando uma vaga.

Técnico em Enfermagem está entre os cursos mais concorridos | Foto: Truthseeker08 / Pixabay

Já em relação aos cursos superiores, o posto de mais concorrido ficou com o curso Análise e Desenvolvimento de Sistemas (manhã) do Campus Recife, com 18,35 candidatos por vaga. Em seguida, estão Design Gráfico (manhã) do Campus Recife com 14,42 e Engenharia Civil (noite) do Campus Afogados da Ingazeira com 13,05.

Provas

Nesta edição, o Vestibular do IFPE ofertou 4.715 vagas distribuídas em 61 cursos técnicos, superiores e de Educação de Jovens e Adultos dos 16 campi da Instituição (Abreu e Lima, Afogados da Ingazeira, Barreiros, Belo Jardim, Cabo de Santo Agostinho, Caruaru, Garanhuns, Igarassu, Ipojuca, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Palmares, Paulista, Pesqueira, Recife e Vitória de Santo Antão).

CVEST

No site da Comissão do Vestibular (cvest.ifpe.edu.br) os interessados podem conferir a lista de todos os cursos e suas concorrências, além da relação candidato/vaga para os que irão disputar o certame na condição de cotista. Na página da CVEST também é possível acessar e imprimir o cartão de inscrição, além de conferir o local de prova.

Em caso de dúvidas, os candidatos devem entrar em contato com a Cvest pelo e-mail vestibular@ifpe.edu.br ou pelo telefone (81) 2125.1724.

Concorrências

Concorrência geral

Concorrência por cotas

Cronograma

Provas | 15/12

Listão | 09/01

Quantitativo de vagas

Técnicos Subsequentes | 2237 vagas

Técnicos Integrados | 1319 vagas

Técnico Integrado Proeja | 75 vagas

Cursos Superiores | 1084 vagas