Duas titulações em 5 anos são reflexo acadêmico da agilidade do setor de TI

Estudantes de graduação da CESAR School têm múltiplas escolhas: cursando Ciência da Computação ou Design, e já inseridos em desafios do mercado desde o início da formação, eles podem direcionar essas questões para um problema de pesquisa no mestrado profissional em Engenharia de Software ou Design dentro da própria instituição. A pós stricto sensu pode ser concluída em um ou dois anos e é pensada para encurtar caminhos e otimizar o tempo: em cinco anos, quem seria graduando pode virar mestre.

Em outras palavras, a CESAR School oferece aos alunos a celeridade natural do mercado de tecnologia. Diretor Executivo de Educação da instituição, Felipe Furtado explica que ter professores da graduação também no mestrado ajuda na otimização desse caminho. As primeiras turmas da graduação de Design e Ciência da Computação estarão formadas em 2021 e, já em 2021, essa continuação será iniciada.

“Os TCCs (trabalhos de conclusão de curso) já serão direcionados para projetos de pesquisa na próxima etapa. O aluno se inscreve no processo seletivo do mestrado profissional e é submetido à seleção, normalmente, mas já focado naquilo que deseja pesquisar no mestrado. Ele pode concluir o mestrado com mais um ano de estudos, cursando as disciplinas e concluindo a pesquisa. Mesmo não sendo automático, são duas titulações em cinco anos”, diz Furtado.

A oferta da CESAR School é para o mestrado profissional em Engenharia de Software, que já tem 12 anos, e em Design, ofertado desde 2014. Têm até dois anos de duração, seguindo a determinação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

Felipe Furtado, diretor Executivo da CESAR School | Foto: Luisi Marques/JC360

Segundo Furtado, mais à frente, será possível fazer a mesma “migração” do mestrado para o novo doutorado profissional em Engenharia de Software, que passou recentemente a ser ofertado. O curso é o primeiro do tipo no Brasil.

Mestres no mercado

Furtado diz que o mestrado é um diferencial importante para o profissional. Também enfatiza que ele segue a premissa da CESAR School, que é ter pesquisas e estudos avançados voltados a problemas reais do mercado de trabalho.

“Você atende aos requisitos de uma pesquisa científica, e aplica essa pesquisa na prática, dando um retorno imediato à Sociedade, esse é o diferencial do Mestrado Profissional. O Acadêmico tem uma tendência a ter pesquisas que demoram mais a ter uma aplicabilidade. São também importantes, mas, às vezes, o mercado precisa de soluções mais imediatas”, acrescenta Furtado. “A própria graduação no CESAR já é assim. A gente combina, inclusive, os dois cursos, o de Computação e o de Design, para ter essa multidisciplinaridade de equipe e pensar em soluções que sejam úteis e voltadas ao usuário final”.