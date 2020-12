Apenas 9% das instituições de ensino superior em Pernambuco têm nota 4 no IGC

Apenas 9 das 87 instituições de ensino superior (IES) de Pernambuco conquistaram nota 4 no Índice Geral de Cursos (IGC) do Ministério da Educação (MEC) do Governo Federal, que avalia a qualidade das universidades e faculdades de todo o País. No Estado, nenhuma das IES recebeu a nota máxima, 5, e nenhuma recebeu o índice mínimo, 1. Os dados são referentes a 2018.

Mais da metade das instituições no Estado teve desempenho mediano no IGC. Nesse universo de 87 unidades avaliadas, 58 (66,67%) registraram média 3. Outras 18 (20,695%) alcançaram 2, considerado insuficiente pelo Governo Federal.

Os indicadores são produzidos a partir dos resultados do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), realizado anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

O IGC envolve a média dos Conceitos Preliminares de Curso (CPCs) do último triênio do Enade (2016, 2017 e 2018), relativos aos cursos avaliados da instituição; média dos conceitos de avaliação dos programas de pós-graduação stricto sensu atribuídos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) na última avaliação trienal disponível; e distribuição dos estudantes entre os diferentes níveis de ensino, graduação ou pós-graduação stricto sensu.

Confira a lista

NOTAS 4

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Centro Universitário FBV Wyden

FACULDADE SANTA HELENA

Centro Universitário Tiradentes de Pernambuco (Unit-PE)

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO (Univasf)

CENTRO UNIVERSITÁRIO BRASILEIRO (Unibra)

FACULDADE UNINASSAU PETROLINA

NOTAS 3

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO

FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS DE OLINDA

FACULDADE DE FILOSOFIA CIÊNCIAS E LETRAS DE CARUARU

FACULDADE FRASSINETTI DO RECIFE

FOCCA – FACULDADE DE OLINDA

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS ESUDA

FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE SERRA TALHADA

CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE SÃO FRANCISCO

FACULDADE DO BELO JARDIM

FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS E SOCIAIS DE PETROLINA

FACULDADE DE CIÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO DE GARANHUNS

FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA PROFESSOR DIRSON MACIEL DE BARROS

FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS DO SERTÃO CENTRAL

FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS DE PERNAMBUCO

FACULDADE DO SERTÃO DO PAJEÚ

FACULDADE DE CIÊNCIAS DE TIMBAÚBA

Centro Universitário Estácio do Recife

FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS DE IGARASSU

Faculdade de Ciências de Timbaúba (Facet)

FACULDADE METROPOLITANA DA GRANDE RECIFE (UNESJ)

CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO MIGUEL

FACULDADE ESCRITOR OSMAN DA COSTA LINS (Facol)

INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ENSINO SUPERIOR (Ipesu)

FACULDADE LUSO-BRASILEIRA (Falub)

Centro Universitário Favip Wyden

CENTRO UNIVERSITÁRIO DOS GUARARAPES (UNIFG)

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO

FACULDADE DA ESCADA (Faesc)

FACULDADE EUROPÉIA DE ADMINISTRAÇÃO E MARKETING

FACULDADE DO RECIFE

CENTRO UNIVERSITÁRIO TABOSA DE ALMEIDA

FACULDADE DE RECIFE

FACULDADE IMACULADA CONCEIÇÃO DO RECIFE

CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU

FACULDADE DE ODONTOLOGIA DO RECIFE

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano (IF Sertão)

FACULDADE DE TEOLOGIA INTEGRADA

FACULDADES INTEGRADAS DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

FACULDADE PERNAMBUCANA DE SAÚDE

FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E EXATAS DO SERTÃO DO SÃO FRANCISCO

FACULDADE DAMAS DA INSTRUÇÃO CRISTÃ

FACULDADE DE INTEGRAÇÃO DO SERTÃO

FACULDADE SENAC PERNAMBUCO

FACULDADE DE TECNOLOGIA FAMA

Centro Universitário Joaquim Nabuco de Paulista

Centro Universitário Joaquim Nabuco de Recife

FACULDADES INTEGRADAS BARROS MELO

FACULDADE NOVA ROMA

Faculdade Uninassau Olinda – Nassau Olinda

FACULDADE DE DIREITO DE GARANHUNS

FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS DE ARARIPINA – FACISA

FACULDADE UNINABUCO SÃO LOURENÇO DA MATA

Faculdade dos Guararapes

Faculdade de Ciencias Humanas e Sociais de Serra Talhada (FACHUSST)

FACULDADE DE CIÊNCIAS EXATAS DE GARANHUNS

FACULDADE DUARTE COELHO

Faculdade de Ciências de Goiana

NOTAS 2

CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE ARCOVERDE

FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DE LIMOEIRO

FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE ARARIPINA

FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DE ARARIPINA

FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

UNIÃO DE ESCOLAS SUPERIORES DA FUNESO

ESCOLA SUPERIOR DE MARKETING

FACULDADE DE COMUNICAÇÃO E TURISMO DE OLINDA (FACOTTUR)

FACULDADE JOSÉ LACERDA FILHO DE CIÊNCIAS APLICADAS (FAJOLCA)

FACULDADE SALESIANA DO NORDESTE

FACULDADE DE TECNOLOGIA IBRATEC

INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA

INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE FLORESTA

INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO SANTA CRUZ

FACULDADE SANTA CRUZ

FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS DOS PALMARES

ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE DE ARCOVERDE

Faculdade de Ciências da Saúde de Serra Talhada

SC

INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE OLINDA

FACULDADE UNINASSAU OLINDA