IFPE inaugura sede do Campus Abreu e Lima que atenderá 1.200 alunos

O Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) inaugurou a sede definitiva do Campus Abreu e Lima, que tem 6.346 m² de área construída em um terreno de 22.322,8 m². A obra começou em 2017 e recebeu mais de R$ 15 milhões em investimentos do Ministério da Educação (MEC).

O novo campus tem 10 blocos com salas de aula e administrativas, laboratórios, biblioteca, auditório, área de convivência e capacidade para receber 1.200 estudantes. Atualmente, são ofertados os cursos técnicos subsequentes em Segurança do Trabalho e Enfermagem.

Antes da obra ser concluída, o campus Abreu e Lima funcionava provisoriamente nas instalações do Colégio São José, no bairro do Timbó. O novo prédio é fruto da terceira fase da expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, que deu origem a outras seis unidades do IFPE (Cabo de Santo Agostinho, Igarassu, Jaboatão dos Guararapes, Palmares, Paulista e Olinda).

Cerimônia de inauguração do novo prédio campos Abreu e Lima do IFPE aconteceu em 12 de dezembro | Foto: Divulgação

Cerimônia

A cerimônia de inauguração ocorreu na última quinta (12) e teve a presença da Reitora do IFPE, Anália Ribeiro, da Diretora-Geral do campus, Fátima Cabral, da Diretora de Obras e Projetos do IFPE, Virgínia Gouveia, do Reitor eleito do IFPE, José Carlos de Sá Júnior, do prefeito de Abreu e Lima, Marcos José da Silva, do Coordenador-Geral de Infraestrutura e Inovação da Rede Federal, Daniel Godoy, representando a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), e do ex-Ministro da Educação, Mendonça Filho.

“Para nós, gestores públicos de educação, é uma alegria imensa ver um equipamento como este sendo entregue à comunidade. Os Institutos Federais têm apresentado resultados muito bons, e não há segredo para isso: com uma estrutura de gestão adequada para as nossas unidades, com profissionais motivados e bem remunerados, e com uma boa infraestrutura e equipamentos de ponta os nossos estudantes sentem-se motivados a estudar”, destacou a Reitora Anália Ribeiro.