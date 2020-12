Nutricionista coloca hábito alimentar no foco da saúde pessoal

Há quem pense que a Nutrição é uma área profissional que dispensa exigências ou técnicas comuns à Saúde. Mas essa visão equivocada não combina com esse completo e complexo campo que demanda profissionais cada vez mais especializados e cientes de seu papel no bem estar e na qualidade de vida dos pacientes.

O nutricionista é um generalista que, com diploma nas mãos, tem um mundo de especialidades a seguir. O passar dos anos mostrou que a ciência dos bons hábitos alimentares é fundamental no conjunto que envolve a saúde humana.

Professora do curso de Nutrição do Centro Universitário Tiradentes (Unit Pernambuco), Nathalia Fidelis cita especificidades da Nutrição voltada às diferentes faixas etárias, a dietoterapia e a elaboração e engenharia de cardápios como algumas das áreas de atuação. Há seis meses na Unit Pernambuco, Nathalia tem quatro anos de docência e é também preceptora de estágio e residência.

Nathalia Fidelis observa que estudantes ingressam no curso de Nutrição sem saber das exigências da profissão: “acham que não verão matemática” | Foto: Hesíodo Góes/JC360

“Vejo que, hoje, o estudante que inicia o curso de Nutrição tem uma boa noção do mercado de trabalho e das áreas para as quais poderá se direcionar. Muitos já entram, inclusive, com objetivo de se especializar em uma determinada área”, comenta. Nathalia diz ainda que, há um tempo, a graduação supria as necessidades do mercado, o que não acontece mais. “Hoje a pós-graduação é necessária”.

Apesar disso, a professora percebe que é comum que novos estudantes cheguem ao curso achando que não usarão Matemática ou que não precisarão estudar Anatomia ou Bioquímica. Um engano. “No curso, eles se deparam com cálculo para fazer a estimativa de IMC (Índice de Massa Corpórea) ou de prega cutânea. Ou ainda com Bioquímica, na avaliação da composição dos alimentos, e ficam surpresos”.

Nutrição esportiva, funcional e comportamental têm sido bastante divulgadas e mostram meios de pensar o paciente como um todo. “É entender o alimento como parte integrada ao cotidiano da pessoa. Estamos trabalhando muito isso, que a alimentação gire em torno de uma qualidade saudável e direcionada a situações como alergias e intolerâncias alimentares”.

Além disso, Nathalia Fidelis lembra que nutricionistas podem atuar ainda como responsáveis técnicos que precisam compreender questões como padronização operacional e higiene sanitária.

Retomando um sonho

Formada há 14 anos em Administração de Empresas, Maria Cecília Araújo trabalhava na área e construiu uma carreira da qual gostava, mas que não a fazia esquecer da antiga vontade de cursar Nutrição.

Cecília voltou para a universidade para cursar Nutrição: “realmente quero essa carreira” | Foto: Hesíodo Góes/ JC360

“Falava há um tempo que queria volta a estudar, até que uma amiga disse que a Unit tinha o curso. Não foi uma decisão fácil, tive que abrir mão de muitas coisas que havia conquistado, mas estou aqui”, diz a estudante de Nutrição do 4° período da primeira turma da formação na Unit Pernambuco. Cecília, hoje, trabalha com médicos, como laudista.

Como estudante, Cecília é exemplar. Embora já esteja há anos no mercado de trabalho, se dedica à nova formação e frequenta palestras, cursos e atividades extracurriculares. “Realmente eu quero essa carreira. Hoje, mais madura, é muito diferente do que há 14 anos. Estou muito mais tranquila e focada, apesar da idade e dos filhos. A Nutrição me encanta por completo”, conta Cecília, que tem predileção pelas áreas clínica e hospitalar.