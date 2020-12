Candidatos podem entrar com recursos às questões do Vestibular 2020.1 do IFPE até hoje

A Comissão de Vestibular (Cvest) do Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) vai receber até 23h59 desta segunda (16) eventuais recursos às questões da prova do Vestibular 2020.1 da instituição.

Os candidatos devem acessar o site do IFPE para interpor recursos à prova.

Já estão disponíveis os gabaritos preliminares do Vestibular 2020.1 e, após a análise, a Cvest divulgará o gabarito oficial do certame, previsto para a próxima sexta-feira (20), a partir das 17h. A divulgação do listão dos aprovados está prevista para o dia 9 de janeiro de 2020.