Formação pelo CESAR é garantia de qualidade no mercado mundial de TI

Há mais de 20 anos, todo bom aluno que se formava na área de tecnologia no Recife era contratado por uma empresa de fora, principalmente de São Paulo. O que poderia até ser visto como um movimento interessante na verdade escondia um problema para o mercado local, resumido no seguinte desafio: “como reter talentos?”. Foi uma das motivações da criação do Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife, o CESAR.

De lá para cá, o CESAR virou uma referência mundial do setor e tem inúmeras peculiaridades que justificam a boa fama. Além disso, alcançou seu objetivo primeiro – o de criar um ambiente promissor, que mantivesse talentos e fosse um centro de soluções.

“A gente não trabalha criando produtos, nos especializamos na área de inovação. Significa que não criamos nada para o parceiro ou cliente, mas resolvemos um problema que ele tenha. Isso se mostrou muito assertivo, nos tornamos muito bons nisso, em resolver problemas de indústrias, do mercado”, diz o consultor de cloud computing do CESAR, Felipe Ferraz.

O caminho do CESAR evoluiu para a necessidade de mais formação, que se deu com a oferta de cursos de mestrado, de especialização, de capacitação e, mais recentemente, as graduações em Ciências da Computação e Design, na CESAR School. Todas elas pensadas na mesma linha lógica de utilidade para o mercado, com a metodologia de aprendizagem voltada para o problema, o PBL (sigla em inglês para Aprendizado Baseado em Problema).

“A formação baseada em PBL se encaixa muito ao mercado, inclusive de forma global. Ter uma faculdade que vá suprir isso é estratégico”, completa Felipe Ferraz, relembrando que o setor de Tecnologia da Informação (TI) no Porto Digital – do qual o CESAR faz parte – tem pelo menos mil vagas de trabalho em aberto.

“Criamos soluções”, diz o consultor de cloud computing do CESAR, Felipe Ferraz

Ferraz enfatiza que esse modus operandi do CESAR é seu maior chamariz de mercado, ao qual está perfeitamente alinhado, sendo a cabeça pensante que revê e otimiza processos, que busca compreender anseios e demandas e as melhores formas de criar e produzir. “Nas graduações da CESAR School, a gente aplica essa lógica, estimulando os alunos a pensar em soluções”, completa.

Leia também:

Graduação coloca Design no centro da resolução de problemas

CESAR School inscreve para primeiro doutorado profissional em Ciência da Computação do Brasil

Vendemos soluções

O CESAR não oferecer exatamente produtos, mas desenvolver soluções – por mais que pareçam pequenas – pode ser decisivo entre o sucesso e o enterro de uma ideia, produto ou serviço. “Se você é usuário do Whatsapp deve ter percebido que, antes, era necessário segurar o botão para gravar um áudio. Se soltasse, perdia o que tinha sido gravado. Hoje, você puxa pra cima, trava, e faz a gravação. Isso é um exemplo de como criar uma solução diante de um problema”, explica.

Você pode ainda estar em dúvida sobre a eficácia desse segmento no qual o CESAR está inserido, mas Felipe Ferraz conhece os dois lados dessa relação com o mercado. Quando se fala de TI e de eficiência, está se falando de cifras. “Na indústria de software, a gente não tem margem para estar investindo em produtos que não vão ser consumidos, ou que têm risco de não serem consumidos”, diz. Uma máxima do mercado, aqui, é elevada a muitas potências.

From NE, sim

O antigo e persistente preconceito com o Nordeste – com pessoas, artes, costumes – passa longe da área de tecnologia, garante Ferraz. “A gente sabe que existe essa coisa do preconceito, mas na área de Ciência da Computação, no Porto Digital, os profissional que são formados aqui têm portas abertas no Brasil e no mundo todo. Basta dizer entre os nossos estudos, um dos grandes desafios que ainda temos é criar meios de reter nosso pessoal aqui”, avalia.