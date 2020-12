Em 2020, Enem deve ser aplicado em novembro; Enem digital, em outubro

Candidatos a uma vaga no Ensino Superior que se preparam para 2020 já podem marcar no calendário: a previsão é de que as prova regular sejam aplicadas nos dias 1° e 8 de novembro do ano que vem. Já a nova versão digital, nos dias 11 e 18 de outubro.

Em 2020 será a estreia da versão digital do Enem, que será opcional para até 50 mil participantes, 1% do total esperado para o exame. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), a previsão é que o Enem seja 100% digital até 2026.

Serão 15 capitais brasileiras contempladas em 2020: Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Campo Grande (MS), Cuiabá (MT), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Goiânia (GO), João Pessoa (PB), Manaus (AM), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), São Paulo (SP).

O Inep explicou ainda que o valor da inscrição será o mesmo para todas as modalidades da prova. Em torno de R$ 20 milhões devem ser investidos no projeto-piloto.