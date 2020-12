Programa de Bolsas da Fits inscreve interessados em cursar Medicina até 10 de janeiro

Estudantes interessados em ingressar no curso de Medicina da Faculdade Tiradentes (Fits) podem se inscrever, até 10 de janeiro de 2020, e concorrer a bolsas integrais segundo o edital de seleção. Serão 10 contemplados com 100% de desconto nas mensalidades.

“São 10% das vagas reservadas para bolsistas que tenham nota do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) acima de 600 pontos e que residam em Jaboatão dos Guararapes há pelos menos três anos. É preciso, ainda, que seja comprovada a impossibilidade de custear as mensalidades”, detalha a coordenadora do Programa de Bolsas Fits, Rizete Costa.

Após a inscrição, os candidatos têm até o dia 14 de janeiro, conforme o edital, para entregar os documentos exigidos. Após a triagem, o resultado da primeira etapa será divulgado até as 20 horas do dia 16 de janeiro de 2020 no site da instituição.

O candidatos passarão por análise de requisitos e condições socioeconômicas, com entrevistas e visitas domiciliares. De acordo com o edital, a lista dos candidatos classificados dentro do limite de vagas será divulgada até as 20h do dia 23 de janeiro, na sede da instituição (Av. Barreto de Menezes, 738, Prazeres) e pela internet.

Os classificados deverão fazer matrícula entre os dias 27 e 28 de janeiro, das 8h às 18h. A partir de 3 de fevereiro, eventuais vagas remanescentes começarão a ser preenchidas.

“Sempre tivemos experiências muito positivas com nossos bolsistas. São alunos brilhantes, com notas boas, e que participam de pesquisas, de atividades de extensão e de iniciação científica”, continua Rizete. Atualmente, a Fits mantém 29 bolsistas no curso de Medicina. “O objetivo é contribuir, de fato, com a mudança de vida desses alunos, de suas famílias e de toda a comunidade”.

Segundo a diretora geral da Fits, Vanessa Piasson, o Programa de Bolsas é uma contrapartida da lei do programa federal Mais Médicos e tem o objetivo de fixar uma maior quantidade de profissionais no município de Jaboatão. “O programa tem edital e regras muito específicas, comunicadas a toda a comunidade acadêmica a cada processo seletivo. O objetivo é contribuir, de fato, para a saúde do município, proporcionando a formação de profissionais mais qualificados”.

O programa de bolsas abre portas, muitas. Após tentar ingressar no curso de Medicina através do Enem por três anos seguidos, Vanessa Campos soube do processo de seleção da Fits através de um professor do cursinho. Aprovada e contemplada, ela cursa, hoje, o 2° período. “Minha realidade, aqui, é totalmente diferente. A infraestrutura, os professores, as disciplinas. É muito bom ter uma bolsa e cursar Medicina em uma faculdade que me oferece tudo isso”, diz Vanessa.

Quem pode participar

Para concorrer a uma das bolsas integrais no curso de Medicina da Fits, é preciso ser brasileiro e, além de residir há pelo menos três anos em Jaboatão dos Guararapes, ser egresso do Ensino Médio da rede pública estadual de ensino, ou bolsista integral da rede particular, ou ter cursado o Ensino Médio parcialmente na rede pública e parcialmente em escola da rede particular, na condição de bolsista integral.

O edital exige ainda que o candidato tenha participado, no mínimo, de uma das edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a partir de 2016, e obtido a nota igual ou superior a 600 (seiscentos) pontos e nota superior a zero na prova de redação.

Ainda é exigido que o candidato tenha renda bruta per capita mensal familiar de até 1,5 salário mínimo vigente e não possua diploma de ensino superior em quaisquer cursos, em qualquer instituição pública ou instituição privada.