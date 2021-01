IFPE lança edital de matrícula do Vestibular 2020.1

Com o período previsto para começar em 10 de janeiro em alguns campi, candidatos já podem acessar o edital para matrícula do Vestibular 2020.1 do Instituto Federal de Pernambuco (IFPE). No documento constam os cronogramas de matrícula de cada um dos 16 de campi, além da lista de documentos necessários para apresentação.

Neste ano, o Vestibular do IFPE ofereceu 4.715 vagas, distribuídas entre cursos técnicos integrados ao Ensino Médio e subsequentes, além de cursos superiores, nos campi Abreu e Lima, Afogados da Ingazeira, Barreiros, Belo Jardim, Cabo de Santo Agostinho, Caruaru, Garanhuns, Igarassu, Ipojuca, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Palmares, Paulista, Pesqueira, Recife e Vitória de Santo Antão.

A divulgação do listão com o nome dos aprovados acontece no dia 9 de janeiro de 2020. Em caso de dúvidas, os candidatos podem entrar em contanto com a CVEST pelo telefone (81) 2125-1724 ou pelo e-mail vestibular@ifpe.edu.br.