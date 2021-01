Pré-vestibular Gradação inscreve até 17 de janeiro

O Projeto Gradação, vinculado à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (Proexc) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), está com inscrições abertas para a turma de 2020 até o dia 17 de janeiro. A inscrição conta com uma taxa de R$ 15,00 e deve ser realizada através do preenchimento do formulário on-line disponível no site, onde também está disponível o edital.

Travestis, transexuais, surdos, cegos ou deficientes visuais serão isentos da taxa de inscrição.

O projeto visa proporcionar o ingresso no Ensino Superior para aquelas pessoas que não tiveram oportunidade de desenvolver capacidades para alcançar tal objetivo. O pré-vestibular conta com preparatório gratuito para Enem, IFPE, SSA e vestibular Letras Libras.

Podem participar do processo seletivo estudantes que cursam ou já concluíram o Ensino Médio na rede pública de ensino e equivalente em escolas técnicas ou na condição de bolsista (parcial e integral) em instituições de ensino particulares.

