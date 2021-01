CESAR School abre inscrição para 21 cursos nas Oficinas de Férias

Estão abertas as inscrições para a quarta edição das Oficinas de Férias da CESAR School – este ano, com 21 opções de cursos. As oficinas acontecerão entre 20 e 31 de janeiro e custam a partir de R$ 30 e, desta vez, passam a contemplar também o público 50+, além dos mais jovens. As vagas são limitadas.

“A gente percebeu, por feeling, que pessoas mais maduras precisavam ser incluídas nas oficinas. As duas opções para esta faixa etária – oficinas de imersão tecnológica – Aplicativo de Serviço e Explorando o Whatsapp – foram pensada para oferecer autonomia e serão feitas em parceria com a startup Gerontec”, diz Janaína Branco, Analista de Negócios da CESAR School.

Oficinas são oferecidas a alunos a partir de 8 anos de idade / Foto: Divulgação/CESAR School

Janaína explica que os valores variam de R$ 30 a R$ 95, dependendo da carga horária de cada oficina, que fica entre 2h e 8h. Ao todo, a CESAR School estima que receberá em torno de 300 alunos nos 12 dias de atividades.

A ideia é aproximar diversos públicos das atividades da CESAR School. Dentre as mais pedidas, a oficina ABC do Código faz sucesso. “As pessoas pediram bastante. Basicamente, são atividades lúdicas com os primeiros passos em programação”, explica Janaína. Desta podem participar crianças dos 8 aos 10 anos. Não é necessário levar qualquer tipo de equipamento. Outra oficina muito procurada é a de Atitude Empreendedora, voltada para o público entre 14 e 18 anos.

Confira a lista de cursos com vagas em aberto:

Oficina de Cartão pop-up (13 a 17 anos)

ABC do Código – turma 2 (8 a 10 anos)

Desenvolvendo um Flappybird com o Kodular (12 a 17 anos)

Fazendo jogos 3D (14+)

Machine Learning for Teens (13 a 15 anos)

Oficina de Privacidade Digital (15 a 17 anos)

Oficina de Robótica – Experimentando motores (11+)

Workshop de Arduino Básico (14+)

Introdução à edição de vídeos e animação vetorial (12 a 17 anos)

Modelagem 3D para iniciantes (14 a 17 anos)

Oficina de construção de planner (11 a 14 anos)

Prototipação com Arduíno (16+)

Oficina de Imersão tecnológica – Aplicativos de serviços (50+)

Oficina de imersão tecnológica – Explorando o Whatsapp (50+)

EI! atitude Empreendedora e Inovação (11 a 14 anos)