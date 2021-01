Qualidade e estrutura se destacam nas graduações de Direito e Estética, as mais buscadas na Unit

Dentre as 15 opções de graduação oferecidas pelo Centro Universitário Tiradentes (Unit Pernambuco), na lista dos mais procurados, o topo é dos cursos de Direito e de Estética e Cosmética. Mostram como o mercado pode ser diverso.

Na área de Estética e Cosmética, a Unit-PE é uma referência – é das poucas instituições de ensino superior do Estado a oferecer a modalidade. A infraestrutura inclui clínica-escola, pacientes e casos reais, teoria na prática. Já a graduação em Direito é oferecida no centro do Recife, no prédio principal da Unit em Pernambuco, onde também funciona o Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ).

Para todos os cursos, a Unit tem diferenciais competitivos. Além do corpo docente qualificado e com grande atuação no mercado, conta com a Internacionalização – em que o aluno pode cursar parte da graduação em uma das instituições parceiras em mais de 70 países do mundo – e o Unit Carreiras, que acompanha vagas e demandas das empresas, ajuda na formulação de currículos e prepara para participação em entrevistas e seleções de estágio.



Beleza e estética em mãos qualificadas

Pioneira no Estado, a Unit Pernambuco oferece, no curso de Estética e Cosmética, uma formação consolidada e de referência. “A área de estética é antiga, mas não tinha formação de nível superior. Muitas pessoas fazem procedimentos estéticos porque aprenderam em um curso livre ou com a mão, sem formação. Muitos que procuram por esses serviços estéticos, hoje, que envolvem partes de seus corpos para serem cuidadas, querem profissionais bem formados”, explica a coordenadora do curso, Ivanacha Carneiro.

Aluna do 5° período, Flávia Melo buscou o curso superior e se preocupou com o tipo de ensino que teria em sua formação. “Comecei em outra instituição, mas não sentia que ela me oferecia o nível que eu buscava”, comenta. Além de se capacitar para um serviço qualificado, com toda a segurança necessária, optar por uma formação superior dá ao profissional a possibilidade de se preparar para especializações.

Na formação, o futuro profissional tem muitas opções. Ivanacha fala de técnicas em maquiagem, depilação, imagem, cabelo, colorimetria, podologia, SPA, design de sobrancelhas, auriculoterapia, drenagem linfática – citando apenas algumas. “O profissional de estética é habilitado para trabalhar com a estrutura da pele, a epiderme e derme, mas não pode fazer procedimentos invasivos. Ele deve saber seus limites”, diz, referindo-se, por exemplo, a preenchimentos ou aplicações com toxina botulínica.



Dentre tantos caminhos, Flávia pensa em atuar com procedimentos voltados para o rosto, a estética facial e o alongamento de cílios. Ela credita essas “descobertas” às oportunidades que o curso da Unit ofereceu. “Aqui a gente tem teoria e prática, juntos. Hoje, temos aula de design de sobrancelhas; no dia seguinte, já estamos colocando em prática. Não estamos apenas recebendo informação, mas aplicando o conhecimento”, diz.

Como aluna, Flávia aprendeu que sua área de conhecimento não está apenas ligada à saúde, mas à autoestima do paciente e à sua autoconfiança. “Com o decorrer das sessões, percebo as pessoas mais animadas, se sentindo mais bonitas e demonstrando mais confiança. É muito gratificante”.

Conhecimento é diferencial

Ivanacha Carneiro exemplifica um dos muitos benefícios de fazer procedimentos com pessoas formadas: indo além da técnica, o profissional cuida do paciente com mais atenção e tem consciência de cada passo do serviço.

Na maquiagem, por exemplo, o curso de Estética e Cosmética da Unit PE mostra que o que parece detalhe é um cuidado com a saúde. Formado, o esteticista sabe sobre durabilidade e higienização de pincéis, tipo de cosméticos para cada pele, a validade de cada produto, como agir em caso de alergias. “Além disso, saberá aplicar a cor correta para cada tipo de pele. Para isso, temos temos a disciplina de Imagem e Visagismo, que trabalha cor, estrutura, colorimetria”.

Para o Direito, muitas ferramentas

O prédio central tem uma estrutura voltada para o curso de Direito da Unit Pernambuco – uma biblioteca farta e atualizada, ambiente acolhedor, salas multimídia e um espaço exclusivamente dedicado a uma das premissas de todo bom curso da área: o Núcleo de Prática Jurídica (NPJ), onde os alunos já podem ingressar desde o 1° período. Para a coordenadora do curso, Martha Guaraná, essas ferramentas são um dos diferenciais da instituição.

O NPJ – que tem convênio com Procons, com o Tribunal de Justiça e a Defensoria Pública do Estado – reforça outra premissa da Unit, que é a metodologia ativa. “Nosso ensino não se resume à teoria de sala de aula. Todos os docentes são treinados nas metodologias mais atuais que a gente tem no Brasil e no mundo”, reforça Martha Guaraná.

Martha Guaraná, coordenadora do curso de Direito da Uni Pernambuco | Foto: Hesíodo Góes/ JC360

“Os alunos que nos procuram estão buscando qualidade. Nossa primeira característica, nesse sentido, é o nosso excelente quadro de professores”, enfatiza a coordenadora. Segundo Martha, a Unit tem consciência de que a maioria de seus discentes concilia estudos e trabalho e está atenta às necessidades específicas que a situação demanda.

A excelente reputação do Centro Universitário Tiradentes – que recebeu nota 4 no Índice Geral de Cursos (IGC), do Ministério da Educação – é também difundida por seus alunos. Foi assim que Rayssa França resolveu mudar de instituição de ensino e transferir seu curso de Direito para a Unit.

“Gosto de desafios e o Direito é motivação para superar meus próprios limites”, diz a estudante, que vai para o 9° período. “Eu tenho uma amiga do estágio que já estudava aqui. Hoje, sou encantada também pela instituição, que além de toda a estrutura, está sempre muito perto dos alunos”.

Rayssa cursa Direito na Unit e identifica a aproximação da instituição com os alunos | Foto: Hesíodo Góes/ JC360

Martha explica que o egresso do curso de Direito sai pronto para o mercado de trabalho – não apenas para concursos públicos, mas para a advocacia. “Aprendem a lidar com o público, sabem realizar petições e outras atividades pertinentes. Há ainda os que decidem enveredar para a área acadêmica e nós temos disciplinas específicas de pesquisa e metodologia”.

Rayssa vai começar pela advocacia, mas seu alvo é a promotoria – há um ano e seis meses, é estagiária do Ministério Público de Pernambuco (MPPE). “Procuro ser um aluna diferenciada, que não fica apenas na média. E não por status, mas porque eu sei que para ser melhor no futuro, tenho que ser melhor no presente”.

Qualidade acessível

Após tentativas frustradas em Ciência da Computação, Relações Públicas e Publicidade e Propaganda, Deyvison Beltrão se encontrou profissionalmente no Direito e, para isso, teve a ajuda da Unit Pernambuco. Aluno do 8° período, ele conta que ao buscar o custo x benefício entre as possíveis instituições, optou pelo Grupo Tiradentes, que oferecia a melhor estrutura, o melhor corpo docente e mensalidades acessíveis.

Deyvison tentou vários cursos até se identificar com o Direito | Foto: Hesíodo Góes/JC360

“Havia passado por três graduações, mas nunca tinha me identificado com o curso como acontece com o Direito. E como eu servi ao Exército por oito anos, nas Forças Armadas, em muitas coisas era necessário ser autodidata, e eu mexia muito com legislação. Foi quando que bati o martelo, e tenho me identificado muito com o curso. A escolha foi bem assertiva”, conta Deyvison ao Blog do Enem.

Para o estudante – que se identifica com a prática da advocacia, mas almeja a magistratura – o curso da Unit Pernambuco o assegura pela qualidade. “Tenho professores excepcionais, preocupados e comprometidos com os alunos. Realmente, eles querem que a gente aprenda e consigamos aplicar o conteúdo de sala de aula. Na Unit, temos na real aquela ideia de ‘portas abertas para o aluno'”.