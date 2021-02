Fera, vai começar a temporada de matrículas

A Univeridade de Pernambuco (UPE) abre o calendário de matrículas entre as instituições de ensino superior no Estado. Mas, uma vez divulgada a lista de aprovados no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), é bom ficar de olho para não perder prazos e ficar atento aos documentos exigidos.

Na UPE, as matrículas para os ingressantes aprovados na terceira fase do Sistema Seriado de Avaliação (SSA3) serão nesta quinta (30) e sexta (31): pela manhã, das 8h às12h, e à tarde, das 13h às 16h. Acesse todas as informações no edital de matrícula da UPE 2020.

Confira a lista de instituições de ensino em Pernambuco e suas respectivas datas de matrículas e editais:

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE): de 31 de janeiro a 4 de fevereiro de 2020

Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE): de 30 de janeiro a 4 de fevereiro, exceto no fim de semana.

Universidade de Pernambuco (UPE): 3 e 4 de fevereiro

Universidade do Vale do São Francisco (Univasf): de 31 de janeiro a 4 de fevereiro, exceto no fim de semana.

Instituto Federal de Pernambuco (IFPE): de 29 de janeiro a 4 de fevereiro