MEC diz que listas visualizadas na manhã desta terça não representam resultado oficial

Na manhã desta terça-feira (28), candidatos que aguardam a publicação dos resultados do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) acessaram listas que seriam do resultado do processo, que está suspenso por ordem judicial.

No entanto, o Ministério da Educação (MEC) divulgou uma nota no fim da manhã informando que elas “não representam o resultado oficial.

“Em razão de decisão judicial, a divulgação do resultado final continua suspensa”, conclui a nota.

Na página do MEC no Facebook, estudantes reclamam da falta de informações sobre o Prouni, cujas inscrições deveriam ter sido abertas nesta terça.