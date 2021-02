No início da tarde desta terça-feira (28), a Secretaria de Trabalho, Qualificação e Empreendedorismo do Recife e a Procuradoria Geral do Município divulgaram a suspensão das inscrições para o ProUni Recife 2020. A justificativa da medida, que é temporária, são os problemas apresentados pelas correções das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Em comunicado, a Prefeitura do Recife explicou que “a nota do Enem serve de base para a classificação no programa e a gestão municipal aguardará uma definição efetiva do Ministério da Educação para dar continuidade ao processo”. A nota diz ainda que “a Prefeitura do Recife reforça que nenhum estudante que já efetuou a inscrição ou aqueles que ainda vão efetuar serão prejudicados”.