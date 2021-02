Resultado do Sisu está disponível

Com informações da Agência Brasil

Após erros e incertezas com as correções da prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e a suspensão da divulgação do resultado do Sistema de Seleção Unificado (Sisu), os resultado estão disponíveis. Para acessar o resultado do Sisu, acesse aqui.

A liberação veio depois da autorização do Supremo Tribunal de Justiça (STJ). Neste Sisu, os candidatos de todo País concorrem a 237.128 vagas em 128 instituições de ensino superior públicas.

A decisão do STJ foi motivada por um recurso protocolado na noite da última segunda (27) pela Advocacia-Geral da União para derrubar a liminar proferida pela desembargadora Therezinha Cazerta, do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3), que decidiu manter em vigor outra liminar concedida pela primeira instância da Justiça Federal para suspender a divulgação, sob alegação de que o governo ainda precisa dar um posicionamento “seguro e transparente” sobre a correção do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019. As notas no exame são usadas pelos estudantes para fazer inscrição no Sisu e concorrer a vagas em universidades públicas em todo o país.