Filmes, séries e músicas ajudam alunos a memorizar conteúdos para o Enem

Com o volume de assuntos exigidos pelo Enem, candidatos e professores precisam criar ferramentas para ajudar a memória: filmes, séries e músicas podem ser alguns dos artifícios. Estudantes do 3° ano do Ensino Médio do Colégio Marista São Luís, Tales Silva e Carolina de Barros falaram ao Blog do Enem sobre essa estratégia.

Carol, futura advogada, diz que tem interesse em filmes de época. “Não só os mais antigos, mas de todas as épocas. Desde Grécia e Roma até anos 1980. Os filmes me ajudam a entender melhor como era a dinâmica da sociedade naquela época, consigo me projetar naquele contexto”, afirma. Carol cita a obra de Jorge Amado, Gabriela Cravo e Canela, muitas vezes retratada pelo cinema, como exemplo. “A história se passa na Bahia, no começo do século 20 e como nós estudamos muito essa época, sempre lembro. Me fez entender o papel da mulher naquela época, as relações sociais e todo o contexto”.

Já Tales – que ainda não decidiu qual profissão seguirá – lembra que o professor Fábio Medeiros, de Filosofia, sempre cita a série Game of Thrones para fazer alusão às teorias. Carol, assídua espectadora da trama, diz que o enredo contribui muito para a compreensão de diversos assuntos. “A série é um mundo distópico, uma fantasia, inspirada em acontecimentos históricos e também em teorias filosóficas. Se você ver a série, consegue lembrar esses assuntos e vê-los na prática. É uma forma de relaxar e, ao mesmo tempo, aprender”, comenta Carol.

Para Tales, é muito eficaz a estratégia de conectar o conteúdo de sala de aula a filmes, séries e outros formatos de histórias. “Eu associo isso ao preparo do professor, quando ele traz algo de fora para o conteúdo, com analogias. Nosso professor de matemática, Jairo Teixeira, usa muito esse meio e é genial, não tem como a gente não entender”.

Artes para abrir a mente

Para Carol e Tales, as aulas de Artes que o Marista São Luís oferece semanalmente, mesmo para os alunos terceiranistas, ajudam a aumentar o repertório e a desopilar sem desviar o foco dos estudos. “É muito bom, e faz muita diferença. A aula de Geysa Barlavento é muito leve e cai no Enem. É uma boa ferramenta pra gente se dar bem nos vestibulares, mas ao mesmo tempo é uma aula aberta, onde a gente pode dizer o que pensa”, descreve.

Música e fórmulas: um gatilho para a memória

Carol usa como estratégia, no dia a dia, melodias para ajudar a memorizar fórmulas. Na sua rotina de estudos, descobriu que conseguia assimilar melhor alguns conteúdos – especialmente as fórmulas das exatas – quando usava meios auditivos. A música ajudou muito.

“Em sala, eu anoto para estudar em casa, mas não sou uma pessoa que memoriza muito bem assim, sou mais auditiva. Então, eu memorizo falando, associando a informação a uma música de que eu goste para que fique na cabeça”.

Lista de filmes para o 3º Ano no SSA