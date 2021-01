Reta final do Enem: é hora de aumentar ou reduzir a carga horária?

A menos de duas semanas para a prova e o momento é de? Isso mesmo: calma, concentração e pé no freio. Se você passou o ano se preparando para o Enem e para a Seleção Seriada de Avaliação (SSA), reserve essas últimas semanas para revisões, leituras e descanso (e até meditar).

“Todo o conteúdo já foi visto. Agora é hora de revisar, de exercícios, de prática. É um momento de pensar no lado emocional, no sono, na alimentação. Nós não somos máquinas. É preciso dormir bem, porque enfrentar cinco horas de prova não é fácil”, diz o gestor pedagógico dos ensinos Fundamental 2 e Médio do Colégio GGE, no Recife, Tayguara Velozo.

“Quanto mais próximo das provas, mais nervoso tende a ficar o candidato. Se ele já tem uma rotina de estudo, a gente recomenda não sobrecarregar essa etapa”, continua Tayguara. Se você fez um plano de estudos (link), continue seguindo nesses últimos dias. Organização continua sendo a chave.

Lembre-se de verificar o seu local de prova, já divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pelo Enem. Na semana da prova, providencie canetas de plástico transparente (exigência da banca, não esqueça), documentos e planeje o lanche que te acompanhará.

Dentro desse planejamento desacelerado, mantenha horários de estudo, faça questões de provas anteriores, aproveite para tirar as últimas dúvidas. Tudo com calma. E lembre-se da dica do supervisor pedagógico do GGE, José Veiga Neto: variar os assuntos ajuda a melhorar o raciocínio, dá ganho cerebral e ajuda na concentração.