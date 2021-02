Aplicação do Enem é monitorada por órgãos de segurança

Com informações do Inep

Todas as etapas de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) mobiliza, em todas as unidades da Federação, órgãos de segurança para garantir a operacionalização da prova antes, durante e após a aplicação do exame.

É o Centro Integrado de Comando e Controle Nacional (CICCN) que dá suporte ao monitoramento do transporte, da distribuição e do armazenamento dos cadernos de questões, cartões-respostas e materiais administrativos relacionados à aplicação do Enem e também assegura a integridade de profissionais e participantes do Enem. O CICCN é parte da Secretaria de Operações Integradas (Siop), do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Em Pernambuco, a Polícia Militar está à frente da segurança do Enem, totalizando 1.523 policiais mobilizados nos dois dias de provas.

O CICCN ocupa uma área de 438 m², com 56 monitores integrados, que funcionam na sede do Departamento de Polícia Rodoviária Federal, em Brasília (DF). A estrutura foi criada em 2012 para acompanhamento das ações ligadas à realização da Copa do Mundo de 2014. Para a aplicação do Enem, os coordenadores estaduais que atuam no centro são responsáveis pela interlocução com os coordenadores locais de cada unidade da Federação. As decisões de controle de intercorrências são tomadas em parceria entre o Inep, o Consórcio Aplicador e o Ministério da Justiça.

No âmbito nacional, o centro é composto por representantes da Secretaria de Operações Integradas, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, secretarias de Segurança Pública de todas as unidades da Federação, Correios, colaboradores e servidores do instituto. Nos estados, os centros são integrados por membros das polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros Militar, polícias Federal e Rodoviária Federal, Correios, consórcio aplicador e servidores do Inep.

Nos dias de aplicação das provas, o Inep, responsável pelo exame, mantém servidores no CICCN, sediado em Brasília, e nos 27 comandos estaduais que centralizam o monitoramento da operação integrada de segurança do Enem em cada um dos estados e no Distrito Federal. O objetivo desses centros é trocar informações e manter permanente alinhamento de todas as atividades ligadas aos dias de aplicação do exame.

Enem

O segundo dia de provas do Enem 2019 será realizada neste domingo, 10 de novembro. Os portões do local de prova abrirão às 12h e serão fechados às 13h, pelo horário oficial de Brasília. Para realizar o exame, o estudante deve levar caneta esferográfica de tinta preta, fabricada com material transparente, e documento de identificação oficial com foto, original. Não será aceito documento digital ou cópia, mesmo que autenticada. No último domingo, 3 de novembro, 3,9 milhões de participantes entregaram as provas. Os gabaritos e cadernos de provas serão publicados dia 13 de novembro.