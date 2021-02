A edição 2019 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) termina no próximo domingo (10), com as provas de Matemática e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias. Assim como no primeiro dia de provas, professores dos colégios GGE e Marista São Luís são convidados da página do portal NE10 no Facebook para fazer os comentários das questões e assuntos abordados no encerramento do exame deste ano. A transmissão começa às 19h.

A prova de Matemática será a primeira a ser comentada, com os professores Gustavo Duarte e Marconi Souza, do Colégio GGE. Na sequência, é a vez de Aderbal Araújo e Ramon Gadelha, do Marista São Luís, destacarem os principais pontos do exame de Biologia.

Pietro Santiago e Fábio Costa, do GGE, vão debater a abordagem e os temas presentes na prova de Química. Fecham o programa os professores Airton Maciel e Rodrigo Cunha, do Marista, discutindo as questões de Física no Enem 2019.

A participação do público na transmissão é possível através da caixa de comentários do próprio Facebook: basta enviar as dúvidas pela fanpage. As principais perguntas serão repassadas aos professores, que vão responder em tempo real.

Para acompanhar a live, é só acessar a página do NE10 no Facebook a partir das 19h de domingo.

Gabaritos

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pelas provas, informou ao Blog do Enem que os gabaritos das questões objetivas serão divulgados no portal do Inep e no aplicativo oficial do Enem até o dia 13 de novembro.