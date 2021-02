Portões fecham e começa segundo dia de provas do Enem

Sem surpresas, os portões dos locais de prova do segundo dia do Enem foram fechados às 13h no Bloco B da Uninassau, nas Graças, Zona Norte do Recife. Não houve registro de candidatos atrasados.

O mesmo se deu nos demais 10.132 locais de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio. As provas começam às 13h30, com aplicação das questões de Ciências da Natureza e suas tecnologias e Matemática e suas Tecnologias. No primeiro dia, domingo passado (03/11), os candidatos escreveram uma redação e responderam as questões de Linguagens e Ciências Humanas.

A saída dos candidatos começa a partir das 15h30 mas, para deixar seu local de prova com o caderno de questões, o participante só pode sair às 18h, meia hora antes do limite de horário do exame.

Primeiro e segundo dias

São mais de 5 milhões de provas, distribuídas para 10.133 locais de aplicação, em 1.727 municípios brasileiros. O Enem avalia o desempenho do estudante e viabiliza o acesso à educação superior, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Programa Universidade para Todos (ProUni) e de convênios com instituições portuguesas. O exame também possibilita financiamento e apoio estudantil, mediante o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).