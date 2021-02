SSA3: confira detalhes das provas que iniciam neste domingo

Domingo (17) e segunda-feira (18), os feras concluintes do Ensino Médio vão fazer a prova do Sistema Seriado de Avaliação (SSA3), da Universidade de Pernambuco (UPE), em 22 locais de provas do Estado. Além do Recife, nas cidades de Nazaré da Mata, Palmares, Caruaru, Arcoverde, Garanhuns, Serra Talhada, Salgueiro e Petrolina, onde há campi da instituição.

Fique atento: o Blog do Enem fará comentários das provas do SSA3 no domingo, a partir das 14h30, com os professores dos colégios GGE e Marista São Luís. Acesse a fanpage do Portal NE10, no Facebook, e envie seus comentários e dúvidas.

No primeiro dia (17), os candidatos farão as provas de redação e 42 questões de Língua Portuguesa, Matemática, Língua Estrangeira e Filosofia. No segundo dia (18), é a vez de Biologia, Química, Física, História, Geografia e Sociologia. A previsão da UPE é que o resultado do SSA3 seja divulgado até 17 de janeiro de 2020.

Pró-reitor de Graduação e presidente da Comissão Permanente de Concursos Acadêmicos da UPE, o professor Ernani Martins lembra aos feras que farão o SSA 3 que não é permitido levar celular aos locais de prova. Os horários das provas constam no cartão de inscrição. Se você ainda não acessou o seu, clique aqui.

Para a prova, o candidato deve usar caneta esferográfica com tinta azul ou preta e, obrigatoriamente, deverá apresentar como documento de identificação a Carteira de Identidade (RG) ou a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou o Passaporte emitido pelo órgão competente do país de origem do candidato. A UPE reforça que a carteira nacional de estudante não será aceita.

As provas do SSA3 têm 4 horas e 30 minutos de duração. Leve lanche (prefira alimentos leves e sem excesso de açúcar) e água o suficiente. Também é recomendável visitar o local da prova com antecedência.