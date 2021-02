Feras chegam cedo para provas do SSA3 na Poli, no Recife

Muita expectativa toma conta dos feras que participam, na manhã deste domingo (17), do primeiro dia de provas da terceira fase do Sistema Seriado de Avaliação (SSA3) da Universidade de Pernambuco. Na Escola Politécnica de Pernambuco (Poli), na Madalena, um dos principais polos da Região Metropolitana do Recife, centenas de estudantes fizeram questão de chegar antes mesmo da abertura dos portões, liberados das 7h às 8h.

Para não correr o risco de perder o horário, a estudante Jamille Isabelle da Silva, 17 anos, chegou à Poli às 6h15 acompanhada da mãe, Adriana Silvestre. Como mora no Cabo de Santo Agostinho, elas saíram de casa às 4h para chegar com mais tranquilidade. “Moro um pouco longe do centro. Por isso, preferi chegar mais cedo. Até porque não sabia onde ficava a Poli. Então, por precaução, preferi chegar muito mais cedo para procurar meu local de prova”, comenta a fera, que pretende cursar Enfermagem no próximo ano.

Jamille e a mãe saíram de madrugada do Cabo de Santo Agostinho, para não correr riscos | Foto: Pedro Oliveira/JC360

Além do Recife, as cidades de Nazaré da Mata, Palmares, Caruaru, Palmares, Arcoverde, Garanhuns, Serra Talhada, Salgueiro e Petrolina, onde há campi da instituição, também servirão de locais de provas para os feras. Neste primeiro dia, os candidatos farão as provas de redação e 42 questões de Língua Portuguesa e Estrangeira, Matemática e Filosofia.

Apesar das questões de linguagens e matemática, a expectativa maior fica para redação. Jamille, que se diz mais do que preparada para a prova, afirma que, mesmo tendo se dedicado durante os três anos do Ensino Médio, não arrisca nenhum tema. “Prefiro nem imaginar qual o tema da redação, porque a gente imagina uma coisa e, quando chega lá dentro, é outra. Como treinei muito durante esses anos, sinto-me preparada, independentemente do tema”, comenta, esperançosa.

Graziela (E) veio acompanhada da irmã Gabriela, para ajudar a quebrar a tensão (Foto: Pedro Oliveira/JC360)

A estudante Graziela Bispo, também de 17 anos, assim como Jamille, preferiu chegar antes da abertura dos portões. Moradora de Camaragibe, ela chegou acompanhada da irmã, a professora Gabriela Bispo, de 23 anos, e disse que, depois da maratona de provas do Enem, realizada nos dois últimos finais de semana, está mais tranquila para enfrentar as questões do SSA 3.

“Consegui me preparar durante este ano e acredito que farei uma boa prova. Como todo fera que está aqui hoje, estou ansiosa pela redação, mas é difícil saber sobre o que será cobrado porque, diferente do Enem, a proposta da UPE geralmente é sobre um tema mais filosófico”, comenta a estudante, que presta vestibular para Engenharia Mecânica.

Os portões na Poli foram abertos pontualmente às 7h e os estudantes conseguem entrar no prédio com tranquilidade. Com o alto fluxo de pessoas na rua Benfica, o trânsito do local está lento. Ao todo, este ano, são 12.828 candidatos inscritos para o processo seletivo, que é destinado aos estudantes que estão concluindo o Ensino Médio.

Os portões fecham às 8h, sem possibilidade de entrada posterior a este horário. Os orientadores da universidade reforçam na entrada que não há possibilidade de entrar com aparelhos eletrônicos. Os alunos que ingressarem no prédios com celulares serão desclassificados.

Os estudantes terão 4 horas e 30 minutos para fazerem as provas até o tempo limite de 12h45. A organização permite a saída dos candidatos a partir das 11h15.