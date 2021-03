Graduação coloca Design no centro da resolução de problemas

Ao oferecer uma graduação em Design, a CESAR School buscou quebrar velhos paradigmas que ligam o curso estritamente às suas habilidade gráficas. Na verdade, inserido em um ambiente tecnológico e de negócios, o Design cria laços entre pessoas e processos e forma profissionais capazes de unir demandas do mercado às complexidades dos anseios de quem vai consumir produtos ou serviços. Helda Barros, coordenadora do mestrado em Design da CESAR School, explica que o curso tira o Design da própria lógica direcionada – gráfico, de produtos, de interiores, como muito se costuma delimitar – e o transforma em um balizador de processos. “Na graduação, os alunos, juntamente com aqueles que cursam Ciência da Computação, já são postos diante de problemas. O direcionamento que nós damos é voltado para questões e problemas já apresentados pelas empresas que são atendidas pelo CESAR”, explica a professora. “Profissionais de outras áreas de formação, no mestrado, buscam beber dessa fonte que é o Design, dessa lógica que ele oferece. Não necessariamente terminam em tecnologia, por estar aqui”, diz, sobre possibilidades de encontrar soluções também para “problemas analógicos”. Sarah Mazzeo e Maria Cecília Jucá têm formações totalmente diferentes, mas já estavam inseridas no contexto do CESAR, cada uma em sua área. Sarah, graduada em Comércio Internacional e especialista em Comércio Exterior e Logística, atuava na área de Compras Internacionais do CESAR – e começou a perceber que poderia ir muito além através do Design.

Sarah: “O importante é entender de gente, de processo, de problema, de sociedade” | Foto: Divulgação

“Sou da área de Negócios, mas mudei de carreira quando o CESAR começou a dar oportunidades da gente aprender o que era Design, como se projetava. E eu gostei. Inclusive, eu não sei desenhar, mas não é preciso. O importante é entender de gente, de processo, de problema, de sociedade. Como é que você muda isso, como você interage com isso, e aí eu entrei no mestrado da School, deu super certo”, descreve Sarah.

Hoje doutoranda em Design na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Sarah continua não sabendo desenhar, mas está cada vez mais inserida nas possibilidades oferecidas pelo Design. O foco de sua pesquisa é o uso do Design de Serviços nas organizações: como ele ajuda criar organizações mais estratégicas e ágeis. “Nisso, o papel do Design é conseguir entender onde estão os problemas, quais são, investigar a fundo, determinar quem são os steakholders envolvidos nos processos, participar de um processo de imersão e de ideação”.

Já Cecília, que atua como designer de Negócios do CESAR, é formada em Engenharia Civil. No time do CESAR desde o estágio, ela une a formação às ferramentas do Design: é o Design de Negócios, que envolve uma criação mais inteligente de produtos e serviços, que olha com cuidado para o mercado e seus anseios.

“Quando entrei no CESAR, tinha um background muito de (da área de) Exatas, mas sempre tive a vontade de entender o consumidor, o mercado. Foi dentro do CESAR que eu comecei a estudar Design. Percebi que, antes, produtos e serviços eram concebidos e, simplesmente, a área de vendas tinha que vender sem saber se mercado e consumidor estavam aptos. O Design inverte esse sentido”, afirma Cecília.

Como é o curso

Os cursos de graduação da CESAR School, em Computação e Design, já têm, de saída, a vantagem de estarem inseridos no Parque Tecnológico Porto Digital. O objetivo é preparar profissionais que atendam às demandas do mercado e construir competências capazes de habilitar a participar e desenvolver projetos complexos. O método de ensino é o Problem Based Learning.

O curso de Bacharelado em Design da CESAR School forma profissionais aptos a se adequarem à realidade de mercado, por meio de uma graduação plena, aptos a especificar, desenvolver, implantar e avaliar projetos voltados para a solução de problemas de natureza diversificada por meio de artefatos físicos ou digitais, serviços diversos, entre outras formas.