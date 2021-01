Sisu começa com problemas e MEC recebe críticas nas redes sociais

As inscrições para o Sistema de Seleção Unificado (Sisu), que utiliza as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para que estudantes ingressem em uma das vagas do Ensino Superior no país, começaram nesta terça-feira (21) cheia de problemas. Depois do sistema avisar que o prazo de inscrições havia terminado – mas seguem até 26 de janeiro -, continua instável.

O Ministério da Educação (MEC) ainda não se pronunciou oficialmente sobre os problemas apresentados neste primeiro dia de inscrições do Sisu.

Na página oficial do MEC no Facebook, muitos candidatos reclamam dos problemas para efetivar a inscrição do Sisu. Alguns relatam que após várias tentativas, conseguiram acessar o sistema mas não conseguem dar prosseguimento e o processo precisa ser reiniciado.

Às reclamações, o MEC explica que “0 site do Sisu apresentou instabilidade devido ao grande número de acessos”, mas que “a situação já está normalizada”, sugerindo que “atualize a página”.

Depois da divulgação do resultado do Enem, o Inep confirmou que havia cerca de 6 mil provas com problemas nas correções do gabarito.