SSA3 está chegando: faça as últimas revisões para a prova

Passou o Enem, sim, e o que isso significa? Que você ficará esperando o gabarito (sai nesta quarta, 13) e o resultado, previsto para janeiro. Mas, se você é concluinte do Ensino Médio e pretende ingressar na Universidade de Pernambuco (UPE), esta é a semana pré-SSA3. As provas do Sistema Seriado de Avaliação 3, para os alunos do 3° ano, serão no dias 17 e 18 de novembro. Se ainda não acessou seu cartão de inscrição, clique aqui.

A essa altura do campeonato, você está pronto, certo? Procure manter a calma. E, claro, ainda dá tempo de revisar alguns pontos, alternando momentos de descanso e de lazer.

É bom lembrar que manter uma boa alimentação e exercícios físicos é essencial. No mais, separe um tempinho para rever as dicas que o Blog do Enem trouxe nos últimos meses, com os professores dos colégios GGE e Marista São Luís. Veja a lista abaixo:

SSA3 – Dia 1

Língua Portuguesa

Vídeo 1

Vídeo 2

Matemática

Vídeo 1

Vídeo 2

Língua estrangeira

Espanhol

Inglês 1

Inglês 2

Filosofia

Vídeo 1

SSA 3 – Dia 2

Biologia

Vídeo 1

Vídeo 2

Química

Vídeo 1

Vídeo 2

Física

Vídeo 1

Vídeo 2

História

Vídeo 1

Vídeo 2

Geografia

Vídeo 1

Vídeo 2

Sociologia

Vídeo 1